Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть только одно желание по отношению к странам Запада. Его слова приводит РИА Новости.

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Лавров раскрыл желание России по отношению к Западу и подчеркнул, что Москва не хочет видеть угрозы от западных стран. По его мнению, Евросоюз может стать одним из центров нового мира.