Депутат отреагировал на желание Бастрыкина запретить никаб

Депутат Госдумы, член комитета Госдумы по безопасности Султан Хамзаев назвал опасным желание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина срочно запретить никаб в России. Об этом Хамзаев заявил в разговоре с Ura.ru.

Идея срочно запретить никаб может вызвать негативную реакцию в мусульманском обществе, полагает депутат. По его словам, подобный запрет должен приниматься постепенно и иметь обоснованную базу.

«Если это будет сделано дискуссионно, с широкой полемикой, тогда, как и любая другая инициатива, она может быть принята обществом», — заявил Хамзаев.



Если же запрет будет сделан в грубой форме, то он вызовет отторжение, считает депутат.

Бастрыкин призвал запретить никаб

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе выступления на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге призвал срочно запретить в стране ношение никаба — традиционного женского арабского головного убора. По его словам, соответствующий законопроект должны принять в Госдуме.