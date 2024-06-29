В ГД ответили Шри-Ланке на претензии о компенсациях бойцам СВО

Россия может взыскать многомиллиардные компенсации с Шри-Ланки на фоне требований властей этой страны о выплатах за погибших и пострадавших в ходе СВО, рассказал NEWS.ru первый заместитель председателя Комитета по обороне, председатель Партии Родина, депутат ГД Алексей Журавлев. По его словам, Минобороны России не заключало никаких соглашений с Шри-Ланкой об обмене военными, а в составе российской армии не числятся военнослужащие из этого государства.

В российской армии официально не значатся военные Шри-Ланки, мы мобилизацию там не объявляли, никаких соглашений об обмене между странами военными специалистами в природе не существует. Хотя считаем, что бороться с нацистами добровольно может каждый желающий, и если на Шри-Ланке в таком антифашистском духе воспитывают население, что оно готово воевать с ВСУ в обход запрета властей, то честь им и хвала, — пояснил Журавлев.



Депутат добавил, что в данной ситуации нельзя серьезно относиться к претензиям, которые сознательно перекручены и преувеличены. Он напомнил, что у России, как у наследницы СССР, есть эффективный способ давления на Шри-Ланку — проверки чая.

<…> есть такой эффективный способ давления на Шри-Ланку, как проверка всего местного чая, вдруг он по качеству не подходит и никогда не годился для нашего рынка. Компенсации при желании можно насчитать многомиллиардные, — заключил Журавлев.



Ранее СМИ сообщали, что Шри-Ланка обратилась к России с требованием выплатить компенсацию за граждан страны, погибших и получивших ранения в ходе СВО. Речь шла о семьях 17 погибших и раненых граждан Шри-Ланки.