Медведев обратился к молодежи

В День молодежи зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратился к молодому поколению. В соцсети «Вконтакте» он заявил, что энергия и целеустремленность молодых сейчас очень важны и Россия поддержит тех, кто чувствует ответственность за ее судьбу.

Медведев отметил, что многие молодые люди прямо сейчас защищают страну с оружием в руках. Их энергия и целеустремлённость особенно важны сегодня, когда «перед Россией стоят очень непростые вызовы, требующие достойных ответов».

По его словам, молодёжная политика является одним из ключевых направлений работы для государства.

«Наша страна стремится, чтобы вы могли реализовать себя в любом позитивном начинании: в семье, в учёбе, в науке, в предпринимательской и волонтёрской деятельности. И всегда готова поддержать молодых людей, которые чувствуют ответственность за судьбу России, готовы работать ради других», — написал зампред Совбеза.



Он отметил, что молодым людям совсем скоро предстоит занять ключевые посты, от которых зависит безопасность нашего государства и миллионов граждан.

Медведев пожелал молодежи побед и достижений, которые станут успехом всей России, сделают её сильнее и благополучнее.

День молодежи отмечается в России в последнюю субботу июня. История праздника началась в 1958 году в СССР, когда Указом Президиума Верховного Совета был учреждён «День советской молодёжи». Он также отмечался в последнее воскресенье июня.