В Госдуме заявили о причастности американских БПЛА к атакам на Севастополь

Разведывательные БПЛА Соединенных Штатов в Черном море напрямую связаны с атаками Вооруженных сил Украины на Севастополь. Об этом заявил депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, сообщает РИА Новости.

«Беспилотники США имеют прямое отношение, <...> так как направляют удары украинских боевиков. Присутствие американских беспилотников несет угрозу мирному населению Севастополя и Крыма», – сказал Белик, добавив, что России имеет четкую позицию по вопросу нахождения американских дронов над акваторией Черного моря.



Отмечается, что заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила о продолжении полетов американских беспилотников над международными водами Черного моря.

Пентагон высказался о ситуации с полетами дронов над Черным морем

23 июня ВСУ обстреляли Севастополь американскими ракетами ATACMS, оснащенными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны России, системы ПВО сбили четыре ракеты, один боеприпас взорвался в воздухе над территорией города.

Ранее МЧС уничтожило суббоеприпасы ATACMS на дне моря.