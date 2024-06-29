В Госдуме прокомментировали компенсации иностранным добровольцам в зоне СВО

Депутат Светлана Журова прокомментировала просьбу властей Шри-Ланки выплатить компенсации добровольцам из этой страны, участвующим в СВО. Об этом сообщает «Лента.ру».

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Парламентарий отметила, что за Россию воюют добровольцы не только из Шри-Ланки, но и из других стран. Поэтому необходимы системный подход и решение руководства страны.

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«Неправильно будет добровольцам какой-то одной страны это компенсировать, а другим странам не компенсировать», — сказала Журова.



По ее словам, решение должно быть принято на высоком уровне президентом и главой Минобороны.

Ранее глава МИД Шри-Ланки Тарака Баласурия встретился с замминистра МИД России Андреем Руденко и замминистра обороны РФ Александром Фоминым. По данным МИД Шри-Ланки, на встрече говорили о 17 гражданах Шри-Ланки, погибших в бою, а также выплате компенсаций семьям погибших и раненым. Также обсуждалась возможность досрочного расторжения контрактов и упорядочение оплаты труда.