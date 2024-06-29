Президент Украина Владимир Зеленский лукавит, говоря о намерении Киева предоставить «мирный» план урегулирования конфликтной ситуации до конца 2024 года, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его мнению, ни Зеленский, ни его окружение не заинтересованы в завершении боевых действий, так как они являются единственным способом удержаться у власти.

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Все это лукавство со стороны Зеленского. Ни на какой реальный мирный план ни он, ни его окружение, которое зарабатывает на войне, не способны и не заинтересованы [в нем], — сказал Рогов.



Он также выразил уверенность, что в этом вопросе не стоит доверять Зеленскому. В завершение Рогов предположил, что даже если президент Украины и предоставит документ с конкретными идеями, то они будут согласованы с западными странами. Последние, напомнил он, не стремятся в урегулировании конфликта.

Ранее Зеленский пообещал подготовить детальный план урегулирования конфликта до конца 2024 года. Президент Украины заявил, что Киев не хочет затягивать кризис и выразил надежду, что его план поддержит большинство стран Запада. При этом он оговорился, что не все зависит от Украины.