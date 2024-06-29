В Крыму пообещали ответ на провокации США в Черном море

Присутствие американских разведывательных беспилотников в Черном море является реальной угрозой для РФ. Об этом сообщил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, указав на возможность ответных действий России.

«Ответ России на провокации США в Черном море будет вынужденной мерой перед лицом агрессии и реальной угрозы для жизни и здоровья российских граждан», — сообщил Шеремет.



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Он также подчеркнул, что в условиях угрозы международные правила, которыми пользуется противник, отступают на второй план. По его словам, любые уступки будут восприняты как слабость и приведут к усилению давления со стороны США.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о необходимости принятия экстренных мер в связи с провокациями США, связанные с полетами их беспилотников над Черным морем. Он дал соответствующее поручение Генштабу, передает 360.ru. Однако, в США намерены продолжить полеты своей авиации над территорией Черного моря.