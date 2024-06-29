Песков рассказал, что стало с подаренными Путину в КНДР собаками

Две собаки редкой породы пхунсан, которых лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину, находятся в Москве, рассказал ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, животные адаптируются.

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Да. Собаки в Москве. Адаптируются, — сказал Песков.



Президент РФ был в Пхеньяне с официальным визитом 18-19 июня. Во время поездки Ким Чен Ын и Путин обменялись подарками. Северокорейский лидер преподнес российскому коллеге двух собак уникальной породы, о которой мало кто знает за пределами КНДР. Известно, что животные отличаются преданностью хозяину и безжалостным отношением к противнику, на которого в случае угрозы «налетают одним махом и вгрызаются в горло».

Ветеринар, президент Союза кинологических организаций РФ Владимир Уражевский рассказал, что пхунсан — национальное достояние КНДР. По его словам, эти собаки используются для охоты на тигров и медведей. Это не просто домашние животные, а «попутчики, спутники жизни» для жителей КНДР, добавил заведующий отделением Агентства по сохранению национального наследия Кореи Чо Иль Гён.

Кроме собак Ким Чен Ын вручил российскому лидеру ряд художественных произведений с его изображением. В свою очередь президент РФ подарил руководителю КНДР новейший автомобиль Aurus и чайный сервиз.