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В ГД заявили, что США не скрывают вмешательства своего посольства в Москве в дела РФ

Госдепартамент США в докладе о свободе вероисповедания в мире за 2023 год не скрывает факт того, что посольство в Москве регулярно вмешивается во внутренние дела России. Об этом заявил председатель комиссии Думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

Госдеп США признает факт вмешательства своего посольства в Москве в дела РФ
© РИА Новости
"Госдепартамент не скрывает в докладе, что американское посольство в Москве регулярно вмешивается в дела нашей страны, выступая в поддержку, как они выражаются, "мирной деятельности религиозных меньшинств", при этом речь в большинстве случаев идет об организациях, представители которых осуждены либо привлекаются к ответственности за террористические и экстремистские преступления", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.

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Он подчеркнул, что Госдеп, поддерживая "псевдорелигиозный экстремизм" в РФ, тем самым вмешивается во внутренние дела страны, пытается "подорвать межнациональное и межрелигиозное согласие и раскачать ситуацию в России в условиях проведения СВО".

Пискарев добавил, что доклад США носит антироссийский характер и "работа над законодательством по защите суверенитета, противодействию терроризму и экстремизму будет продолжена".

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