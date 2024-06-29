Госдеп США признает факт вмешательства своего посольства в Москве в дела РФ

Госдепартамент США в докладе о свободе вероисповедания в мире за 2023 год не скрывает факт того, что посольство в Москве регулярно вмешивается во внутренние дела России. Об этом заявил председатель комиссии Думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

"Госдепартамент не скрывает в докладе, что американское посольство в Москве регулярно вмешивается в дела нашей страны, выступая в поддержку, как они выражаются, "мирной деятельности религиозных меньшинств", при этом речь в большинстве случаев идет об организациях, представители которых осуждены либо привлекаются к ответственности за террористические и экстремистские преступления", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.



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Он подчеркнул, что Госдеп, поддерживая "псевдорелигиозный экстремизм" в РФ, тем самым вмешивается во внутренние дела страны, пытается "подорвать межнациональное и межрелигиозное согласие и раскачать ситуацию в России в условиях проведения СВО".

Пискарев добавил, что доклад США носит антироссийский характер и "работа над законодательством по защите суверенитета, противодействию терроризму и экстремизму будет продолжена".