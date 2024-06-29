Россия хочет только одного, — чтобы со стороны стран Запада не исходило угроз, Евросоюз может стать одним из центров формирующегося многополярного мира, если одумается. Об этом заявил министр иностранных дела России Сергей Лавров на «Примаковских чтениях», передает РИА Новости.

На днях генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине, вероятнее всего, закончится мирными переговорами, но надо обеспечить Киеву максимально сильную позицию.

Лавров подчеркнул, что Россия готова к диалогу с недружественными странами при одном условии — от Запада не должно исходить угроз. Если это условие проигнорируют, ЕС может оказаться на обочине мирового развития.

Министр также призвал к реформированию Организации Объединенных Наций. По его мнению, необходимо поменять баланс сил от преобладания западных стран к вовлечению представителей Африки, Азии, Латинской Америки.

Дипломат высказал мнение, что локомотивом новой, евразийской интеграции может стать БРИКС.