В Крыму оценили соглашение ЕС и Украины о безопасности
Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов оценили соглашение Европейского союза (ЕС) и Украины о безопасности. Его слова приводит РИА Новости.
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Мурадов назвал документ «ядовитым», поскольку он рассчитан на «порабощение» украинского народа и полное разрушение связей с Россией.
«Это никакая не безобидная экономическая интеграция, а коварный план нанесения нашей стране задуманного Западом стратегического поражения и полного разрушения связей Украины с Россией», — подчеркнул политик.