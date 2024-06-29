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В Крыму оценили соглашение ЕС и Украины о безопасности

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов оценили соглашение Европейского союза (ЕС) и Украины о безопасности. Его слова приводит РИА Новости.

В Крыму оценили соглашение ЕС и Украины о безопасности
© РИА Новости / Константин Михальчевский

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Мурадов назвал документ «ядовитым», поскольку он рассчитан на «порабощение» украинского народа и полное разрушение связей с Россией.

«Это никакая не безобидная экономическая интеграция, а коварный план нанесения нашей стране задуманного Западом стратегического поражения и полного разрушения связей Украины с Россией», — подчеркнул политик.

Политика
Георгий Мурадов
ЕС