Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов оценили соглашение Европейского союза (ЕС) и Украины о безопасности. Его слова приводит РИА Новости.

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Украина попыталась привлечь ЕС к созданию бесполетной зоны

Мурадов назвал документ «ядовитым», поскольку он рассчитан на «порабощение» украинского народа и полное разрушение связей с Россией.