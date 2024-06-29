Путин заявил о создании в России не имеющих аналогов атомных ледоколов

В России строят не имеющие аналогов в мире атомные ледоколы, сообщает РБК со ссылкой на заявление главы государства Владимира Путина.

© РИА Новости / Павел Львов

Об этом он сообщил в поздравительной телеграмме в адрес работников и ветеранов судостроительной отрасли по случаю дня кораблестроителя. По словам президента, ледоколы играют большую роль в хозяйственном освоении Арктики, служат развитию Северного морского пути. Во многом благодаря корабелам осваиваются новые международные логистические маршруты, развивается речное и паромное сообщение.

Путин рассказал, когда заложат атомный ледокол «Сталинград»

Путин указал, что судостроение — приоритетная отрасль отечественной промышленности. В стране строится «пассажирский, научно-исследовательский, грузовой и рыбопромысловый флот, выпускается уникальная морская техника для освоения океанских глубин и шельфовых месторождений».

Ранее заместитель главы правительства Денис Мантуров сообщил, что новый ледокол «Россия» ориентировочно построят к 2030 году. Это самый мощный ледокол, который создают на судостроительном заводе «Звезда» в Приморском крае. В 2025 году будет заложен еще один атомный ледокол — «Сталинград».