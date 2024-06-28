Иран надеется на скорейшее завершение формальностей по соглашениям с РФ

Власти Ирана рассчитывают на скорейшее завершение всех юридических и административных формальностей по соглашениям с РФ в сфере газа, транзита, а также по договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Москвы и Тегерана. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел исламской республики Али Багери Кани в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"И.о. главы МИД выразил надежду, что административные и юридические формальности по доработке важных документов, стоящих на повестке дня двустороннего сотрудничества, особенно договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и соглашений о сотрудничестве в сфере газа и транзита между Ираном и Россией, будут завершены как можно скорее", - сообщается в заявлении иранского внешнеполитического ведомства, которое опубликовано в его Telegram-канале.



Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и эскалацию на израильско-ливанской границе. Иранский министр отметил "готовность Ливана к сопротивлению" против возможной "агрессии" со стороны Израиля, а также подчеркнул необходимость избежать дальнейшего разрастания конфликта и его распространения за пределы региона.

Как ранее сообщил российский МИД, Лавров в ходе разговора с Багери Кани пожелал Ирану успешного проведения проходящих в пятницу президентских выборов.

26 июня "Газпром" и Национальная газовая компания Ирана подписали стратегический меморандум о проработке организации поставок российского газа в Иран. В дальнейшем планируется заключить контракт.

Москва и Тегеран дорабатывают договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Стороны отмечали, что подписание может состояться очень скоро.