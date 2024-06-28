В МИД РФ отреагировали на доклад Госдепа о российском вероисповедании

Доклад Госдепартамента США нарушении прав верующих в России демонстрирует ухудшение двухсторонних связей между странами и нежелание Штатов слышать аргументы насчет причины и хода спецоперации. Об этом сообщил специальный представитель МИД РФ по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович.

«Повторяются многие тезисы и обвинения в наш адрес. Доклад отражает глубокую деградацию российско-американских двусторонних связей, которая случилась по вине Вашингтона, нежелание слышать и понимать наши доводы и аргументы, в том числе в отношении причин и хода СВО», — заявил Аскальдович.



Об этом говорится на сайте МИД РФ. Он добавил, что Россия много раз отвечала на подобные обвинения Штатов, но их не хотят слышать.

Антонов: США пытаются спровоцировать разлад между этносами в РФ

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отверг обвинения Государственного департамента США в адрес России о нарушениях прав верующих и отсутствии межконфессионального согласия. Антонов назвал эти утверждения неприемлемыми и обвинил Вашингтон в попытках дестабилизировать ситуацию в России под прикрытием правозащитной повестки.

Госдеп США в своем докладе о свободе вероисповедания в мире за 2023 год отметил Россию как «страну, вызывающую особую озабоченность» из-за «вопиющих нарушений свободы вероисповедания». В документе указывается, что религиозные группы и некоммерческие организации (НКО) сообщали о задержаниях, тюремном заключении и пытках лиц по религиозным мотивам и принадлежности к определенным группам.