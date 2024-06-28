Россия заявила Японии протест из-за военных учений

Москва выразила посольству Японии в России решительный протест в связи с планами Токио провести серию совместных с ФРГ и Испанией военных учений на острове Хоккайдо, который находится вблизи границ РФ. Об этом сообщается на сайте МИД.

Отмечается, что учения запланированы в период с 19 по 25 июля.

«Японской стороне указано на категорическую недопустимость провокационной военной активности у дальневосточных рубежей нашей страны, осуществляемой, в том числе во взаимодействии с внерегиональными государствами-членами НАТО», — говорится в тексте.



В МИД отметили, что расценивают «подобную активность как потенциальную угрозу безопасности РФ». Кроме того там считают, что «безответственная политика администрации премьер-министра Японии Фумио Кисиды ставит Токио на путь опасной эскалации напряженности в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом».