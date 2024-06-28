Путин согласился, что в России мало женщин в управлении

Президент России Владимир Путин согласился с мнением, что в стране слишком мало женщин на должностях в управлении. Об этом сообщает РИА «Новости».

Во время встречи с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС Путин согласился со словами о том, что в России слишком мало женщин в управлении. При этом президент подчеркнул, что назначать на какие-либо должности только из-за принадлежности к полу нельзя.

«Вы правы, количество женщин вообще во всех звеньях руководства у нас недостаточно, но, мне представляется, было бы ошибкой делать так, как это делается в некоторых странах – по гендерному принципу выбирать на определенные должности. Нужно отбирать, прежде всего, по личным и деловым качествам», — заявил он.



Ранее Путин заявил об эффективности «Школы губернаторов».