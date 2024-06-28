Путин счел недостаточным количество женщин-руководителей в России

Число женщин, занимающих руководящие должности в России, является недостаточным, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС по видеосвязи.

«Количество женщин вообще во всех звеньях руководства у нас недостаточное. Но было бы ошибкой делать так, как это делается в некоторых странах, – отбирать по гендерному принципу на определенные должности. Нужно отбирать прежде всего людей по личным и деловым качествам», – сказал глава государства, его слова приводит Telegram-канал Кремля.



Напомним, Путин в пятницу по видеосвязи встретился с выпускниками программы развития кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС и поздравил их с окончанием обучения.