Грушко посетит Сербию с официальным визитом

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко посетит Белград с официальным визитом 1-2 июля, в рамках которого проведет встречи с руководством Сербии. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства в республике.

В диппредставительстве отметили, что замглавы МИД РФ примет участие в церемонии возложения цветов к мемориалу освободителям Белграда, а также проведет встречи с руководством республики.

Ранее Грушко провел переговоры с заместителем председателя правительства Сербии Александаром Вулиным, который находился с официальным визитом в России в первой половине июня.