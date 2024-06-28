Эксперт оценил реакцию Володина на слова главы СКР о «Государственной дуре»

Такой «просчёт» говорит о том, что у спикера нижней палаты парламента «напряжены нервы».

Не исключено, что это связано с его неуверенностью в своём номенклатурном будущем. Инцидент «не ухудшит» положение спикера ГД, подчеркнул в эфире радиостанции «Говорит Москва» Павел Салин.

«Я бы не сказал, что таким образом господин Володин повышает популярность. Он здесь совершил ошибку, но с учётом его опыта, если он совершает такую ошибку, значит, он очень сильно нервничает. Видимо, не так устойчивы его позиции, как кажется со стороны. Отсюда неверная с точки зрения пиара реакция. В конце концов, в современной России в исполнительной системе не пиар определяет, кто какие должности занимает или покидает, поэтому эта ошибка в положении господина Володина ничего не ухудшит. Он, наверное, уже понял, что совершил пиаровскую ошибку. Это был минутный просчёт, резкая реакция, потому что, видимо, у господина Володина нервы напряжены. Он не совсем уверен в своём номенклатурном будущем, поэтому резко отреагировал, но наверняка он понял, в чём ошибка заключается, и повторять её не будет».



Ранее Вячеслав Володин заявил, что глава СКР словами о «Государственной дуре» оскорбил народ.

Госдума официально ответила на реплику Бастрыкина о том, что она дура

На сессии Петербургского международного юридического форума Александр Бастрыкин обратился к члену Госдумы, присутствующей на дискуссии. Председатель Следственного комитета России, рассуждая на тему миграционной политики, поинтересовался у парламентария о порядке принятия законов по этой острой теме.

«Очень хотелось бы узнать, когда законы примет наша Государственная дура», — сказал Бастрыкин.



После этого он извинился. Председатель СКР отметил, что в контексте напряжённой и тревожной ситуации с мигрантами нужны законодательные инициативы, которые могут принять только депутаты.