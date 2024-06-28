Путин заявил об эффективности "Школы губернаторов"

Высшая школа государственного управления РАНХиГС ("школа губернаторов") за семь лет существования доказала свою эффективность, ее участники продвигаются по службе, а некоторые из них получают назначения еще до выпуска. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками школы, которую провел по видеосвязи.

"Вообще за эти семь лет программа доказала свою эффективность. Важно, что большинство ее участников затем получают продвижение по службе, делают новый шаг в своей карьере", - сказал он.



Президент отметил, что выпускники "школы губернаторов" востребованы не только в региональном управлении, но и в федеральном правительстве, парламенте страны, научно-образовательной сфере и корпоративном секторе. Однако, подчеркивает Путин, залог успеха выпускников не в "корочке" высшей школы, высокие должности они получают благодаря труду и навыкам, которые и позволяют "заслуженно именоваться кадровым резервом".

"На выпускников "школы губернаторов" большой запрос", - сказал президент и отметил, что "целый ряд" участников шестого потока программы получили новые назначения еще в процессе обучения.



Путин также выразил уверенность, что выпускники "школы губернаторов" не будут искать "легких путей", потому что они нужны там, "где труднее всего, где есть настоящие управленческие вызовы", реализуются проекты, с которыми, по его словам, не каждый справится. Тем не менее, Путин не сомневается, что участникам программы эти сложности "по плечу".

Общенациональная система подбора и подготовки кадров

Путин отметил, что помимо "школы губернаторов" в стране существует разветвленная система подбора и подготовки кадров: от программы "Время первых" до программы "Время героев". Вся система, подчеркнул глава государства, будет и дальше развиваться. Путин выразил надежду на формирование командных отношений между выпускниками "школы губернаторов" и участниками программы "Время героев", отметив "боевой настрой" и настроенность на результат в обеих группах.