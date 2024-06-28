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Путин начал встречу с выпускниками школы губернаторов РАНХиГС

Президент России Владимир Путин начал встречу по видеосвязи с выпускниками школы губернаторов Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.в Telegram-канале.

Путин начал встречу с выпускниками школы губернаторов РАНХиГС
© РИА Новости

В ходе общения глава государства призвал развивать кадровые программы для подготовки управленцев, пишет RT.

«Эту разветвленную единую программу развивать будем и дальше», — пообещал Путин.

Он напомнил, что цель школы губернаторов при РАНХиГС является подготовка кадрового резерва для высших должностей федерального и регионального уровней.

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