В МИД РФ ответили на критику Трампом мирных предложений Путина

Экс-глава США Дональд Трамп в будущем поймет, что предложения российского президента Владимира Путина по мирным переговорам являются безальтернативными. Так замминистра иностранных дел Сергей Рябков прокомментировал слова Трампа, который во время дебатов с президентом страны Джо Байденом заявил, что предложение Путина по разрешению конфликта на Украине являются неприемлемыми.

«Придет время, и Трамп, независимо от его статуса в будущем, поймет безальтернативность предложений Путина по Украине», — подчеркнул Сергей Рябков. Его слова передает ТАСС.



Во время дебатов с Байденом Трамп отдельный блок посвятил украинскому конфликту, передает деловое издание «Взгляд». Он заявлял, что если бы вновь стал президентом США, то смог бы урегулировать конфликт на Украине. При этом Трамп также обвинил Байдена в том, что его политические решения привели к разрушению Украины. Экс-президент Штатов в целом констатировал провал Украины в конфликте с Россией, передает 360.ru.

Путин высказался о реакции Запада на мирные инициативы Москвы

Российский президент Путин ранее предлагал Киеву убрать своих солдат с тех территорий, которые сейчас находятся под российским контролем. Тогда конфликт будет завершен, отмечал он.