Медведев назвал Рютте «специфическим парнем»
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, которого официально назначили генсеком НАТО, является «весьма специфическим парнем». Об этом у себя в Telegram-канале заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
По его словам, Рютте за «относительно короткое время превратился из умеренного деятеля в заядлого русофоба и верного атлантиста».
«Какие вещества из амстердамских кофешопов стали причиной столь резкой смены его настроения, гадать не будем. Весьма специфический парень», — добавил Медведев.
Он назвал голландцев «своеобразными людьми даже на фоне остальной свободной Европы», которые демонстрируют показную скромность в быту в сочетании с яростью на политической трибуне.
«Нашу страну с некоторых пор люто ненавидит. Сторонник все более жестких санкций. Очевидно, будет верно следовать курсом классиков параноидального атлантизма», — выразил свое мнение о Рютте Медведев.