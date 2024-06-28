Медведев назвал Рютте «специфическим парнем»

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, которого официально назначили генсеком НАТО, является «весьма специфическим парнем». Об этом у себя в Telegram-канале заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

По его словам, Рютте за «относительно короткое время превратился из умеренного деятеля в заядлого русофоба и верного атлантиста».

«Какие вещества из амстердамских кофешопов стали причиной столь резкой смены его настроения, гадать не будем. Весьма специфический парень», — добавил Медведев.



Он назвал голландцев «своеобразными людьми даже на фоне остальной свободной Европы», которые демонстрируют показную скромность в быту в сочетании с яростью на политической трибуне.