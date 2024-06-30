Чиновников с двойным гражданством выгонят с работы

С госслужащими, не представившими документы о прекращении гражданства иностранного государства, разорвут трудовые договоры. Такие нормы законов от 30.04.2021 № 109-ФЗ и № 116-ФЗ вступают в силу 30 июня.

Речь идет о государственных и муниципальных служащих, должностных лицах, работниках государственных органов или органов местного самоуправления, военнослужащих, которые на 1 июля 2021 года (в то время вступили в силу законы, запрещающие этим сотрудникам иметь гражданство другой страны) являлись гражданами не только России, но и другого государства.

До 30 июня 2024 года они должны были представить документы, подтверждающие прекращение иностранного гражданства или подданства. Тех, кто этого не сделал, работодатель может перевести на должности, на которые такие требования не распространяются, либо разорвать с ними трудовой договор.

Правило не распространится на муниципальных и гражданских служащих, имеющих гражданство другой страны, которое не может быть прекращено по независящим от них причинам. В исключительных случаях в порядке, утвержденном Президентом РФ, они смогут и дальше проходить службу на замещаемой должности при условии, что для этого не нужен допуск к гостайне.