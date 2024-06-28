В Госдуму внесли проект о приостановке работы российской делегации в ПА ОБСЕ

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что проект заявления о приостановке работы российской делегации в ПА ОБСЕ внесли в Госдуму. RT на русском

"Проект заявления обеих палат Федерального собрания о приостановке деятельности российской делегации в ПА ОБСЕ внесен в Госдуму. Будем предлагать рассмотреть его на пленарном заседании 3 июля синхронно с Советом Федерации", - сказал депутат. ТАСС

Как он уточнил, планируется рассмотреть проект заявления в Госдуме 3 июля - синхронном с Советом Федерации. Российская газета