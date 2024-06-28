Россия представит в Международном суде ООН доказательства совершения киевским режимом геноцида в отношении жителей Донбасса. Однако политолог Евгения Войко усомнилась, что суд примет взвешенное решение.

© runews24.ru

Посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин отметил, что Украина сама оказалась на скамье подсудимых, и юристы будут добиваться признания геноцида на мировом уровне.

Войко отметила в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», что не возлагает больших надежд на то, что суд встанет на сторону России, поскольку позиция ООН по конфликту в Донбассе уже много лет вялая и без заметных решений.

Политолог также заявила, что даже если суд признает геноцид в Донбассе, это нанесет лишь имиджевый урон властям Украины, а конфликт будет развиваться исходя из ситуации на земле.

Ранее сообщалось, что Финляндия готовила геноцид против СССР в 1940-41 годах, а Бастрыкин заявил, что Гунько и соучастники виновны в убийстве не менее 500 человек в СССР.