«Мерзость»: Примаков раскрыл, зачем Латвии экзамены для русскоговорящих
Введением обязательного для россиян экзамена по латышскому языку Латвия стремится избавиться от русскоговорящих граждан, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков. По его словам, которые приводит ТАСС, это «фашизм и мерзость».
Мы имеем дело в Латвии с не то чтобы полицейским государством, а с абсолютно фашистским, нацистским. <...> Они вводят подобные вещи для того, чтобы явно на абсолютно идейных русофобских основаниях избавляться от русскоговорящих, — сказал Примаков.
Ранее парламент Латвии принял поправки к закону об иммиграции. Согласно документу, сдавать экзамен по латышскому языку для продления ВНЖ обязаны будут и ранее освобожденные категории граждан РФ, получившие разрешение на пребывание в стране по утратившему в 2003 году силу закону.
За ситуацией с угрозой массового выдворения россиян из Латвии из-за незнания латышского языка следит российский МИД. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала политику Риги преступлением и сравнила ее с действиями фашистов. Она также отметила, что эта мера в первую очередь коснется пожилых людей. По ее словам, которые приводит пресс-служба министерства, Россия этого не простит.