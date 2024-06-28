Путин поручил ежемесячно выплачивать компенсации военным контрактникам

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении военным, служащим по контракту, ежемесячных компенсационных выплат. Соответствующий документ размещен на сайте официального публикования правовых актов.

© РИА Новости / POOL

«Установить военнослужащим, заключившим контракт о прохождении военной службы, начиная с 24 февраля 2022 года и принимающим участие в спецоперации <…> дополнительно к денежному довольствию ежемесячную компенсационную выплату в размере 100% пенсии за выслугу лет», - говорится в указе президента.



Уточняется, что мера также распространяется на силовые ведомства. На определение порядка получения выплат Путин дал правительству РФ два месяца.