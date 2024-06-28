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Мэр Буйнакска ушел в отставку на фоне массовых отравлений

Мэр дагестанского Буйнакска Исламудин Нургудаев ушел в отставку. Увольнение по собственному желанию.

Мэр Буйнакска ушел в отставку на фоне массовых отравлений
©  t.me/gorodbuynaksk
«Глава дагестанского города Буйнакска Исламудин Нургудаев сложил полномочия по собственному желанию», – заявили в администрации города.

Кто займет его место пока не сообщается. Напомним, что в городе недавно прошли массовые отравления.

Из-за водопроводной воды пострадали около 300 человек. Нургудаев возглавлял Буйнакск с 2017 года.

Накануне «ФедералПресс» писал, что волновало россиян за неделю больше всего.

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Исламудин Нургудаев
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