Джабаров прокомментировал беседу Белоусова и Остина

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал телефонный разговор министра обороны России Андрея Белоусова и главы Пентагона Ллойда Остина.

«Я думаю, что это позитивный момент, который надо учитывать. Американцы же внимательно следят за нами: за нашими военными и дипломатическими контактами, за географией поездок нашего президента, за ситуацией в зоне СВО», — заявил Джабаров в беседе с «Парламентской газетой».



По его словам, таким образом американская сторона «прощупывает» почву, и это только начало.

«Одним словом, сигнал хороший, будем следить за развитием ситуации. Я думаю, что какое-то развитие можно ждать уже в ближайшие недели или месяцы», — добавил Джабаров.



Ранее сообщалось, что министр обороны России Андрей Белоусов и глава Пентагона Ллойд Остин обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины во время телефонного разговора.