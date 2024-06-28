В Совфеде оценили важность для РФ дебатов Трампа и Байдена

Предвыборная гонка в США не должна отвлекать от решения задач, озвученных президентом России Владимиром Путин. Об этом заявил «Абзацу» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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По его словам, уже прошло то время, когда в России, «затаив дыхание», смотрели за предвыборной кампанией в США.

«Пусть они разбираются сами. Мы должны решать свои задачи, которые нам определены президентом. А то опять скажут, что мы лезем в их внутренние дела и влияем на выборы», – отметил сенатор.



При этом он высказал мнение, что действующий президент Джо Байден безоговорочно проиграл своему оппоненту, бывшему американскому лидеру Дональду Трампу, на состоявших в США предвыборных дебатах и теперь «следует ожидать выдвижения нового кандидата от Демократической партии, которым может стать Мишель Обама».

Экспресс-опрос, проведенный CNN после предвыборных дебатов 27 июня, показал, что Дональд Трамп одержал уверенную победу над действующим главой государства. По оценке CNN, 67 процентов зрителей назвала победителем Трампа, лишь 33 процента отдали голос за Байдена.