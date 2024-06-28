В Кремле прокомментировали дебаты Трампа и Байдена

Предвыборные дебаты в США не входят в число главных вопросов, которые стоят на повестке дня у президента России, и являются внутренним делом американцев. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Бывший президент США Дональд Трамп и действующий глава Белого дома Джо Байден, которые считаются главными претендентами на пост главы государства, 27 июня провели в прямом эфире телеканала CNN предвыборные дебаты. В ходе них они затронули тему украинского кризиса и помощи Вашингтона Киеву, поговорили о вероятности начала Третьей мировой войны и обвинили друг друга в ухудшении экономической ситуации в стране.

Комментируя дебаты, официальный представитель Кремля отметил, что они являются внутренним делом США и не относятся к категории главных вопросов повестки дня президента России.

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«Я не думаю, что вы ожидаете, что президент России мог бы поставить будильник, проснуться под утро и смотреть дебаты в США. Все-таки это не событие нашей повестки дня. У нас много вопросов, которые действительно важны для нашей страны и которые актуальны для нас, это те вопросы, которыми занимается наш президент», - пояснил Дмитрий Песков.



При этом он отметил, что Москва ознакомится со всеми заявлениями, которые были сделаны кандидатами на пост главы США.