Путин поздравил Белоруссию с Днем независимости республики
Россия и Белоруссия всегда будут помнить о том, что во время Второй мировой войны именно они ценой огромных жертв освободили Европу, внесли решающий вклад в победу над нацизмом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам Форума регионов России и Белоруссии.
Он поздравил белорусских друзей с Днем независимости республики и с 80-летием освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.
"И в России, и в Белоруссии всегда будут помнить о том, что в годы Великой Отечественной войны наши народы вместе защитили Родину, ценой огромных жертв освободили Европу и внесли решающий вклад в спасение мира от нацизма", - подчеркнул Путин.
Путин считает важным тот факт, что в регионах России и Белоруссии регулярно проходят акции, направленные на патриотическое воспитание молодого поколения, которое должно знать правду о бессмертном, беспримерном подвиге своих отцов, дедов и прадедов.
"Хорошим примером такой совместной работы с непосредственным участием регионов является молодежная инициатива "Поезд памяти", которая реализуется уже в третий раз и в эти дни. Школьники из России и Белоруссии, а также из Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана проедут по российским и белорусским городам и своими глазами увидят памятные места, поля решающих сражений Великой Отечественной войны", - отметил глава российского государства.