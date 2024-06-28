Путин поздравил Белоруссию с Днем независимости республики

Россия и Белоруссия всегда будут помнить о том, что во время Второй мировой войны именно они ценой огромных жертв освободили Европу, внесли решающий вклад в победу над нацизмом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам Форума регионов России и Белоруссии.

Он поздравил белорусских друзей с Днем независимости республики и с 80-летием освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.

"И в России, и в Белоруссии всегда будут помнить о том, что в годы Великой Отечественной войны наши народы вместе защитили Родину, ценой огромных жертв освободили Европу и внесли решающий вклад в спасение мира от нацизма", - подчеркнул Путин.



Путин считает важным тот факт, что в регионах России и Белоруссии регулярно проходят акции, направленные на патриотическое воспитание молодого поколения, которое должно знать правду о бессмертном, беспримерном подвиге своих отцов, дедов и прадедов.