Песков: исход избирательной кампании во Франции представляет для Москвы интерес

Исход избирательной кампании во французский парламент представляет для Москвы интерес, но это внутреннее дело Парижа, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ТАСС

«Конечно [следим]. Франция это одна из крупнейших стран Европы. И исход избирательной кампании представляет для нас интерес. Мы наблюдаем за тем, что происходит. Видим, что есть динамика, связанная с потерей популярности одних политических сил, ростом популярности других», — заявил Песков. Ura.Ru

Первый тур досрочных выборов в парламент Франции состоится 30 июня. Изначально предполагалось, что они пройдут в 2027 году, но президент Эммануэль Макрон назначил новую дату после роспуска Национального собрания. News.ru