В Кремле оценили перспективы отношений с новым руководством ЕС

Перспективы отношений Москвы и Европейского союза (ЕС) при его новом руководстве являются плохими. Таким образом ситуацию оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Не думаем, что европейская дипломатия будет каким-то образом действовать в плане нормализации отношений. Перспективы в плане отношений между Москвой и Брюсселем плохие», — отметил официальный представитель Кремля.



Песков добавил, что переизбранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не является сторонницей нормализации отношений ЕС и России.