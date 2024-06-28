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В Кремле оценили перспективы отношений с новым руководством ЕС

Перспективы отношений Москвы и Европейского союза (ЕС) при его новом руководстве являются плохими. Таким образом ситуацию оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В Кремле оценили перспективы отношений с новым руководством ЕС
© ТАСС
«Не думаем, что европейская дипломатия будет каким-то образом действовать в плане нормализации отношений. Перспективы в плане отношений между Москвой и Брюсселем плохие», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что переизбранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не является сторонницей нормализации отношений ЕС и России.

Политика
Дмитрий Песков
ЕС