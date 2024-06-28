В Кремле дали неутешительный прогноз по отношениям РФ и Евросоюза

Перспективы отношений России и Евросоюза (ЕС) после смены руководства ЕС не улучшились, они остаются плохими, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ТАСС

«Мы говорим только о теме отношений с Россией, фон дер Ляйен не является сторонницей нормализации отношений ЕС с Россией.<…> Не думаем, что европейская дипломатия будет действовать в плане нормализации отношений с Россией. Перспективы отношений с Брюсселем плохие», — заявил Песков. Ura.Ru

Пресс-секретарь президента также прокомментировал назначение премьер-министра Эстонии Каи Каллас на должность верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Он подчеркнул, что новая глава европейской дипломатии известна «абсолютно непримиримыми и иногда даже оголтело русофобскими заявлениями». По словам Пескова, Каллас «не демонстрировала до сих пор дипломатических наклонностей». Lenta.ru