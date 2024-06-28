Джабаров: США пытаются убедить Грузию, что они ее контролируют

Грузии могут предложить многолетнюю дорожную карту для вступления в НАТО. Об этом 28 июня «Парламентской газете» рассказал первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

С 9 по 11 июля в Вашингтоне пройдет саммит НАТО, посвященный 75-летию альянса. На это мероприятие приглашена делегация Грузии.

Когда американцам что-то надо, они идут напролом, отметил сенатор.

«Я думаю, они решили, что что-то с Грузией они упустили в своей политике, раз Грузия проявила такую непокорность в частности с законом по иноагентам, по другим вопросам, отказалась присоединяться к антироссийским санкциям», — поделился мнением парламентарий.



Сейчас США пытаются опять подтягивать эту страну к себе, чтобы Грузия чувствовала, что находится под их контролем, пояснил Джабаров. По его мнению, Грузию не пригласят в НАТО, но могут предложить дорожную карту, которая растянется на десятки лет.