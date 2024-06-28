Самка белого оленя и ее детеныш, подаренные Владимиру Путину оленеводами из ЯНАО, будут отправлены в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Было решено, что лучшим вариантом будет отправить самку оленя (важенку) и ее потомство в резиденцию в Великом Устюге. Там она сможет радовать всех посетителей», — рассказали корреспонденту в пресс-службе.



Необычный подарок Владимиру Путину сделал потомственный оленевод из ЯНАО Енкся Пяк, после того как президент России и лидер Беларуси Александр Лукашенко позвонили в его чум. Ранее URA.RU сообщало, что подаренная Путину важенка обзавелась потомством.