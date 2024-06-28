Экс-глава Кировской области Никита Белых заявил на заседании суда, что выходит на новую работу 8 июля. Об этом в пятницу, 28 июня, пишут РИА Новости.

До этого Кировский областной суд из-за замены заболевшего гособвинителя отложил на 8 июля вынесение решения по апелляции по делу бывшего губернатора о злоупотреблении полномочиями.

Белых выступил против отложения заседания.

— Если же суд примет решение переносить (заседание — прим. «ВМ»), то не на 8 июля, а на более поздний срок, потому что 8 июля выхожу на работу, и мне нужно появиться перед сотрудниками в качестве нового работника, — сообщил Белых, его слова приводит агентство.



Никита Белых обвинялся в получении взятки на сумму 400 тысяч евро посредством трех траншей. Чиновник был пойман с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы. Экс-губернатору было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере по статье 290 УК РФ.

Президент России Владимир Путин 28 июля 2016 года снял полномочия губернатора с обвиняемого. По решению суда Белых был признан виновным. Он отбывал наказание сроком восемь лет.