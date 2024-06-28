В России ответили на заявление Байдена об угрозе для Белоруссии со стороны Москвы

Заявление действующего президента США Джо Байдена об угрозе для Белоруссии со стороны России — фантазия американского лидера, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своим мнением депутат поделилась в беседе с «Лентой.ру».

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«Видимо Байден не в курсе наших взаимоотношений, не осведомили его, или он что-то перепутал. Конечно, это абсолютная какая-то его фантазия. Это невозможно. Потому что мы с Белоруссией близки. Даже санкции против наших спортсменов и против белорусских спортсменов — они практически одинаковые. Байден, видимо, не в курсе. Это ему минус огромный», — высказалась Журова.



Ранее Байден в ходе предвыборных дебатов заявил, что Россия после победы на Украине начнет угрожать Белоруссии. По его мнению, Москва не остановится, завершив спецоперацию.

В свою очередь, оппонент Байдена, экс-президент США Дональд Трамп, заявил, что Киев проигрывает в конфликте с Россией. Он выразил мнение, что российские войска способны занять всю территорию Украины.