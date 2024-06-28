Вьетнамский мастер подарил Путину уникальный портрет

Мозаичный портрет президента России Владимира Путина сделали во Вьетнаме и передали в подарок российскому лидеру во время его недавнего визита в Ханой, рассказала корреспонденту ТАСС директор Ханойского филиала Института русского языка имени А.С. Пушкина (ХФИРЯП) Нгуен Тхи Тху Дат.

"Мы попросили вице-премьера России Дмитрия Николаевича Чернышенко передать наш подарок президенту РФ, и он сказал, что обязательно сделает это", - говорит она.



Чернышенко, входивший в российскую делегацию в ходе визита во Вьетнам, встретился с сотрудниками ХФИРЯП, которые и передали ему портрет.

"Эта мозаичная картина выполнена целиком из натурального материала - скорлупы кокосового ореха, который считается одним из главных продуктов юга Вьетнама. Светлые фрагменты - это кусочки скорлупы молодого кокоса, а темные - уже зрелых орехов. Портрет президента из них получился просто прекрасным!" - сказала Нгуен Тхи Тху Дат.



Она сообщила, что автор произведения - 60-летний житель Хошимина Зыонг Суан Бинь. В молодости он учился на пилота истребителя Миг-21 в Краснодарском высшем военном авиационном училище, но не смог закончить учебу из-за проблем со здоровьем и вернулся на родину, где уже получил высшее образование по гражданской специальности.