Россия рассмотрит возможность приостановки участия в ОБСЕ

Комитет Совета Федерации по международным делам 1 июля рассмотрит проект заявления о приостановке участия делегации РФ в Парламентской ассамблее ОБСЕ с рекомендацией вынести его на заседание 3 июля. Об этом 28 июня сообщил председатель комитета Григорий Карасин.

Проект заявления включен в повестку заседания комитета, которое пройдет 1 июля, сообщает ТАСС.

«Подтверждаю», — сказал сенатор, отвечая на вопрос, намерен ли комитет рекомендовать документ к рассмотрению на пленарном заседании, которое пройдет 3 июля.



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