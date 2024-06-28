Сенатор Ковитиди: Трамп «посадил» Байдена в лужу

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила в беседе с RT, что дебаты в США были провальными для действующего американского лидера Джо Байдена.

«Можно много говорить об «уникальности» этих дебатов, прошедших без тех, для кого они должны были бы проводиться: дебаты по-быстрому провели без зрителей, с 1961 года Америка себе не позволяла подобных «демократических» слабостей.То, что Трамп, которого Байден очень хочет посадить в тюрьму, «сделал» Байдена — это понятно», — отметила сенатор.



Это понимали, по её словам, все, именно потому демократы так спешили посадить миллиардера Трампа в тюрьму.

«На деле: Трамп посадил Байдена в лужу. Это были самые провальные дебаты для демократов за всю политическую историю Америки. Демократы выставили «хромую утку» Байдена, проявившего себя как худший президент в истории США», — заключила Ковитиди.



Накануне состоялись дебаты экс-президента США Дональда Трампа с действующим лидером Джо Байденом.

Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией.

Он также вновь пообещал урегулировать этот конфликт.