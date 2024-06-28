Все теракты на территории России осуществлялись из одного центра, заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев на встрече с коллегой из Судана Халилем Башой Саирин Амргилем в Нью-Йорке. По его словам, это делалось с целью дестабилизации ситуации внутри страны. Попытки раскачать ситуацию изнутри предпринимались вследствие неспособности победить РФ на поле боя, передает слова министра ТАСС.

Мы все прекрасно понимаем, что эти попытки ограничить наше международное сотрудничество продиктованы из одного центра. Этот центр производит попытки террористических актов, которые мы наблюдали четыре дня назад, когда американские ракеты запрещенном кассетном боезарядом попали на пляж в Крыму, где отдыхали люди, дети погибли, десятки людей пострадали, — заявил Колокольцев.



Вместе с тем министр отметил большое уважение РФ к африканским странам. По его словам, оппоненты придерживаются принципа «разделяй и властвуй», поэтому Москва рассчитывает на консолидацию усилий с государствами региона.

Ранее Колокольцев призвал страны ООН отреагировать на удары Вооруженных сил Украины по Крыму 23 июня. Глава ведомства также выразил уверенность в том, что все ответственные за эту и другие террористические атаки на территории Российской Федерации понесут неотвратимое наказание.