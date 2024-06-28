В ЕС захотели создать новый режим санкций против России

Лидеры Европейского союза (ЕС) захотели создать новый режим санкций против России из-за ее якобы «дестабилизирующих действий за рубежом». Об этом говорится в документе, принятом по итогам саммита.

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«Евросовет повторяет свой призыв к Совету (ЕС) продолжать работу над новым режимом санкций», — уточняется в документе.



В Европе захотели закрыть «самую большую лазейку» в антироссийских санкциях

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Евросовете призвал усилить давление на Россию. Он также потребовал от Запада передать Украине системы противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды.