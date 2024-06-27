Правительство США стремится дестабилизировать ситуацию в РФ и вызвать разлад между представителями разных религий и этносов. Соответствующее заявление сделал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

— Очевидно, что, прикрываясь правозащитной повесткой, Вашингтон в очередной раз тщетно пытается дестабилизировать ситуацию в нашей стране, спровоцировать разлад между представителями различных этносов и религий, — констатировал дипломат.



Такое мнение Антонов выразил в рамках оценки доклада Госдепа о свободе вероисповедания в мире, передает ТАСС.

Несколькими днями ранее посол России в США сообщил, что власти Штатов не стали комментировать удар ракетами американского производства ATACMS по мирному населению в Севастополе. Это говорит о том, что администрация Вашингтона поддерживает преступления Киева и понесет за это ответственность.

В мае Антонов заявил, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, назвав российского коллегу Владимира Путина тираном, тем самым оскорбляет всех граждан РФ.