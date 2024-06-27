Развожаев заявил, что власти Украины «потеряли берега»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут снова попытаться нанести удар по Севастополю, поскольку украинские власти «потеряли всякие берега». Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев, сообщает РИА Новости.

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«После 23 июня мы понимаем, что такая ситуация в теории может повториться снова, потому что мы видим, что украинский режим потерял всякие берега, любые ограничители и никаких стопов нет. Поэтому мы должны исходить из новой сложившейся реальности», — сказал чиновник журналистам.



23 июня Вооруженные силы Украины обстреляли Севастополь американскими ракетами ATACMS, оснащенными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны России, системы ПВО сбили четыре ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города. Ранения различной степени тяжести получили 153 человека, еще четверых спасти не удалось.

Развожаев высказался о закрытии пляжей в Севастополе

После обстрела водолазы обнаружили у пляжа в Севастополе неразорвавшиеся кассетные боеприпасы.