Мишустин назначил нового заместителя министра транспорта

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Константина Пашкова новым заместителем министра транспорта, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее распоряжение главы кабмина. Отмечается, что ранее он занимал должность директора административного департамента Министерства транспорта России. Пашков будет помогать Роману Старовойту, назначенному главой ведомства в мае 2024 года.

Назначить Пашкова Константина Анатольевича заместителем министра транспорта Российской Федерации, — говорится в тексте распоряжения.



Как сообщалось ранее, депутаты Тюменской городской думы избрали нового мэра города, им стал Максим Афонасьев. Он набрал 31 из 32 голоса, еще один бюллетень оказался недействительным. Отмечается, что новый мэр был избран путем тайного голосования, проводившегося депутатами. Афонасьев вступит в должность уже 1 июня 2024 года и сменит на посту Руслана Кухарука, досрочно покинувшего кресло мэра в начале июня.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сменил посла в России, им был назначен Александр Рогожник. По данным БелТА, ранее он занимал должность министра промышленности Белоруссии. Дмитрий Крутой, ранее представлявший страну в России, перешел на пост главы администрации президента республики.