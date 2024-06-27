Завтрак у Путина: чем угощали лидера Конго

Сегодня, 27 июня, президенты России и Конго Владимир Путин и Дени Сассу-Нгессо продолжили переговоры за официальным завтраком. У ТАСС в распоряжении оказалось его меню.

На выбор лидеров предлагались пельмени с перепелкой и лисичками, крем-суп из молодых кабачков с плавленым сыром, салат из подкопченной форели со щавелем и огурцами. В качестве основных блюд шли филе муксуна с трюфельным пюре и шпинатом, томленые телячьи щечки в квасе с кремом из пастернака и овощами.

На десерт предлагались щербет из крыжовника, десерт «Гжель» из козьего сыра и голубики.

Из напитков на столе были представлены российские вина: белое «Усадьба Дивноморское. Восточный склон» урожая 2022 года и красное «Усадьба Дивноморское. Каберне Совиньон» урожая 2020 года.